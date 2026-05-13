نقابة الصيادلة: العطارة التي لا تدخل ضمن النطاق الدوائي والطبي

عبّر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عن رأيه في الوصفات التي يروج لها العطارون لمختلف الأسباب، قائلًا: «المرجعية الرئيسية لنا دائمًا القانون القانون بيحدد عمل كل واحد».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، الأربعاء، أن العطارة تُعتبر مهنة تجارية يقتصر دورها على بيع المواد الخام التي لا تدخل ضمن النطاق الدوائي والطبي، ومنها التوابل والبهارات.

ولفت إلى أن قانون تنظيم العمل الطبي، حظر على العطارين تشخيص الأمراض، ووصف الروشيتات العلاجية، وتركيب المواد الخام تحت أي ادعاءات طبية، مؤكدًا: «كل الحاجات دي كلها بينظمها القانون».

ونوّه إلى أن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات، يُعتبر مخالفة للمادة 78 من قانون 127 لسنة 1955، الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.

وتطرق إلى الواقعة المتعلقة بأدوية السمنة والنحافة، قائلًا: «التخسيس قاعدة ذهبية تحفظيها أي حاجة بيحصل فيها جفاف في الفم وزيادة ضربات القلب الحاجات دي كلها تأكدي مليون في المية حاطين مادة ممنوعة اسمها سيبوترامين».

وأشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حظرت مادة السيبوترامين عام 2010، لخطورتها، وتسبيبها لمتلازمة سيبوترامين، التي تؤدي لجفاف الريق وفقدان الشهية، وسرعة ضربات القلب.

وأكمل: «هي للأسف الشديد بتجيب نتيجة مذهلة فتلاقي الضحية خد الحاجة اللي هما قايلين عليها عشبة دي لكن هي محطوطة مادة كيميائية جوة ممكن تأثر على حياة المريض».

وتحدث عن إعلانات تركيبات زيادة الوزن، قائلًا: «طبعًا هما بيكتبوا محطوط عسل مكسرات أعشاب طبيعية».

وأوضح أنهم يعتمدون في هذه التركيبات على مواد فاتحة للشهية من الصيدليات بالإضافة للكورتيزون، والذي رُبما يُسبب أمراضًا خطيرة.

وتابع أن استخدام الكورتيزون يؤدي لرفع مستوى السكر، والضغط، ويؤدي لمشاكل مناعية وتقلبات مزاجية، بالإضافة إلى توزيع الدهون بصورة غير منتظمة بالرقبة والبطن والوجه، وغيرها، معلقًا: «اللي بياخد كورتيزون تلاقي وشه ملا، البطن والرقبة والوجه اتملوا ولكن تبص على الأطراف تلاقي زي ما هي رفيعة».

ونصح باللجوء للطب القائم على الدليل، عند البحث عن المعلومات، قائلًا: «دائما وأبدًا نقول المرجعية الرئيسية ليها هو الطب القائم على الدليل».