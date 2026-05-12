ترامب: متأكد 100% من توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم

- الرئيس الأمريكي: مسؤولون إيرانيون أبلغوني أنهم "سيسلمون اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متأكد "100 بالمئة" من أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم وتتخلى عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي.

جاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع إذاعة "دبليو إيه بي سي"، بثت الثلاثاء.

وادعى ترامب أن مسؤولين إيرانيين أبلغوه بأنهم "سيسلمون اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة".

وأوضح أنه متأكد بنسبة 100% من أن إيران "ستوقف تخصيب اليورانيوم وتتخلى عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي".

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولًا إقليمية حليفة للولايات المتحدة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولًا أخرى.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستقوم أيضًا بإخراج الغبار النووي من المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، مشيرًا إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة بشأن هذا الملف.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يتعرض لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال ترامب: "لا يوجد أي ضغط عليّ، ولن نستعجل أي شيء، لدينا الكثير من أوراق القوة".

وكان ترامب قد صرح، الاثنين، في البيت الأبيض، بأن الهدنة مع إيران تمر بأضعف مراحلها، وأنها "على أجهزة الإنعاش"، واصفًا المقترح الأخير الذي قدمته إيران للولايات المتحدة بأنه "غبي".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران في 28 فبراير الماضي، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل، وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان، في 11 أبريل، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن ترامب لاحقًا تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر مسار المفاوضات، بدأت واشنطن، في 13 أبريل، فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها.