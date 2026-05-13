جامعة القاهرة إنفاق حوالي 140 مليون جنيه تمويل على البحث العلمي ومكافآت نشر دولي خلال 2025

السعيد لـ"الشروق": الموضوعات البحثية العلمية ذات الأولويات التنمية المستدامة والأبحاث ذات البعد البيئي والذكاء الاصطناعي

كشف نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود السعيد، تفاصيل بعض مؤشرات البحث العلمي فيما يتعلق بالإنفاق العلمي للعام الجامعي 2025 -2026 والتي تخطت 138 مليون جنيه مصري من الجامعة.

وأضاف السعيد خلال تصريحات لـ"الشروق": أن حجم الإنفاق على مشروعات تمويلية بحثية تطبيقية داخل جامعة القاهرة من التمويل الذاتي 22000358 جنيه، وبلغ حجم التمويل لمشروعات بحثية بتمويل من خارج الجامعة 43246866 جنيه.

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا إلى أن حجم الإنفاق من مشروع التطوير المستمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5400000 جنيه، موضحًا أن الجامعة أنفقت 68764561 جنيه لمكافآت النشر الدولي للبحوث العلمية.

وذكر أن إجمالي عدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المرموقة خلال عام 2025 وفق بيانات سكوبس 7556 بحث، وأن أولويات الإنفاق على المشروعات والأبحاث في النشر الدولي للأبحاث ذات البعد التطبيقي والمنشورة في مجلات مصنفة في الربع الأول من المجلات.

وردُا على سؤال الشروق بشأن النفع العائد من التقدم في التصنيفات الدولية، قال إن النفع في رفع التصنيف للجامعة، وتحسين موقع وترتيب مصر دوليا في مجال البحث العلمي، وهي أحد أدوات القوة الناعمة للدول- وكذلك جذب مزيد من التعاون الدولي مع أرقى الجامعات العالمية- وجذب الطلاب الوافدين- والربط مع الصناعة في الأبحاث ذات البعد التطبيقي.

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة على الموضوعات البحثية العلمية ذات الأولويات التنمية المستدامة والأبحاث ذات البعد البيئي والذكاء الاصطناعي.