سٌمع دوى إطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مجلس الشيوخ الفلبيني أثناء محاولة السلطات القبض على عضو بالمجلس، صدرت مذكرة اعتقال بحقه من جانب المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الانسانية، حسبما قال صحفي بوكالة أسوشيتد برس (أب) وشهود عيان آخرون.

ولم يتضح على الفور ما الذي أدى لإطلاق النار وما إذا كان هناك مصابون في مجلس الشيوخ، حيث بقي السيناتور رونالد ديلا روسا في حصانة حماية من جانب حلفائه من النواب، أثناء محاولة السلطات الفلبينية القبض عليه ومن الممكن تسليمه لاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد كشفت أمس الأول الاثنين عن مذكرة اعتقال بحق ديلا روسا، رئيس الشرطة الوطنية سابقا، الذي كان أول من طبق عمليات قمع المخدرات في عهد الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، الذي قٌتل خلالها الآلاف من المشتبه بهم ومعظمهم من صغار المجرمين.

وتتهم مذكرة الاعتقال، التي صدرت في نوفمبر الماضي، ديلا روسا بارتكاب جرائم ضد الانسانية من خلال قتل " ما لا يقل عن 32 شخصا" من بين يوليو 2016 و نهاية أبريل 2028، عندما كان يقود الشرطة الوطنية في ظل حكم دوتيرتي.