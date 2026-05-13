استطلاع للرأي: تقدم طفيف للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على منافسه قبل الانتخابات

يتقدم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفارق طفيف على السيناتور فلافيو بولسونارو قبل الانتخابات البرازيلية المقرر أن تجرى في أكتوبر، بحسب استطلاع جديد للرأي .

وطبقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز جينيال/كواست لاستطلاعات الرأي، والذي نشر اليوم الأربعاء، سيحصل لولا على 42% من الأصوات في سيناريو إجراء جولة إعادة، مقارنة بـ41% ، لفلافيو، ابن الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت تحركات كلا المرشحين داخل هامش الخطأ في الاستطلاع، والذي يبلغ نقطتين مئويتين.

وفي غضون ذلك، يسعى لولا لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية على الناخبين. وكشف اليساري - 80 عاما عن برنامج هذا الشهر، يسمح للأسر بإعادة التفاوض بشأن الديون بأسعار فائدة مخفضة، بينما وصلت التزامات المستهلكين إلى مستويات قياسية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع للرأي أن حوالي 46% من المشاركين يؤيدون حكومة لولا، بزيادة عن 43% بينما أعرب 49% عن عدم رضاهم، بتراجع من 52%.

وأجرى القائمون على الاستطلاع مقابلات مع 2004 أشخاص في الفترة بين 8 حتى 11 مايو.