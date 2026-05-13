محادثات بناءة بين مبعوثي التجارة الأمريكيين والصينيين

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن وفودا تجارية رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والصين عقدت محادثات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، وذلك قبيل القمة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينج.

وقالت هيئة البث الرسمية الصينية إن الجانبين أجريا "تبادلات صريحة ومتعمقة وبناءة بشأن تسوية القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع التعاون العملي بشكل أكبر"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول القضايا التي نوقشت.

وترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، فيما ترأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء، هي ليفنج، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التنافس المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تداعيات الحرب الأمريكية في إيران، وهي شريك وثيق للصين.

ويأمل ترامب في التركيز خلال قمته مع شي جين بينج على الأولويات الاقتصادية الأمريكية، إلا أن الحرب في إيران وما رافقها من تعثر جهود التوصل إلى اتفاق سلام من المتوقع أن تعقد أجندة اللقاء.