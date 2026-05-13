وزير الخارجية الروسي: العدوان على طهران هدفه ضرب التقارب العربي الإيراني

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن منع التطبيع العربي الإيراني، واستقطاب جيران إيران لتحالفات تتخلى عن القضية الفلسطينية، من بين أهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وأضاف في تصريحات لموقع «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء: «أتذكر كيف عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل سنوات، عدة قمم للمصالحة بين السنة والشيعة».

ونوه أن «كل الجهود تُبذل الآن، لضمان عدم تحقق هذه المصالحة، وتصوير إيران إحدى الدول الشيعية الرئيسية دولة منبوذة»، بحسب تعبيره.

وحذر من «محاولات استقطاب جيران إيران في الخليج إلى هياكل لن تكون موجهة لحل القضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى أنه «سيطلب منها التخلي عن القضية الفلسطينية ثمنا للتطبيع مع إسرائيل»، وفق قوله.

وشدد لافروف على أنه حتى مع التوصل إلى حل سريع للنزاع في الخليج، فإن الضرر الذي أصاب الاقتصاد العالمي لا يمكن ترميمه حتى نهاية العام الجاري.

وحذر من أن استمرار القتال لأسابيع أو أشهر سيؤدي إلى تأجيل موعد تجاوز الأزمة إلى أمد أبعد، منوهًا أن أضرارًا جسيمة ستلحق بقطاع الطاقة العالمي في حال اندلاع نزاع في مضيق باب المندب.