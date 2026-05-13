إصابة جديدة بـفيروس هانتا في إسبانيا وتحذيرات من حالات إضافية

أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس "هانتا" بين ركاب السفينة السياحية "هونديوس"، في وقت حذّرت فيه منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور إصابات أخرى خلال الأسابيع المقبلة بسبب فترة حضانة الفيروس الطويلة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، إن المصاب، وهو مواطن إسباني جرى إجلاؤه من السفينة، يخضع للحجر الصحي داخل مستشفى عسكري في مدريد، إلى جانب 13 شخصًا آخرين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتأتي التطورات بعد انتهاء عمليات إجلاء جميع الركاب ومعظم أفراد الطاقم من السفينة، التي توجهت إلى هولندا لإجراء عمليات تعقيم وتنظيف شاملة عقب تفشي الفيروس على متنها.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ارتفاع عدد الحالات المرتبطة بالتفشي إلى 11 حالة، بينها ثلاث وفيات، موضحًا أن تسع إصابات تأكدت مخبريًا، بينما لا تزال حالتان قيد التقييم.

وأكد جيبريسوس أن جميع المصابين يخضعون للعزل والمراقبة الطبية، مشيرًا إلى أن خطر انتشار الفيروس عالميًا لا يزال منخفضًا، رغم احتمال تسجيل إصابات إضافية في الدول التي استقبلت الركاب المُجلين.

ودعت المنظمة الدول المعنية إلى مواصلة المراقبة الصحية للركاب حتى 21 يونيو المقبل، مع متابعة يومية لرصد أي أعراض متأخرة.