تركيا تدحض مزاعم تدخلها في السياسة الداخلية بالصومال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية، صحة ادعاءات متداولة بشأن "تدخل تركيا في السياسية الداخلية بالصومال".

جاء ذلك في بيان لمركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، الأربعاء، على منصة "إن سوسيال" التركية.

وشدد المركز على أن تركيا تواصل منذ سنوات تعاونا مشروعا ويوافق القانون الدولي مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وبناء القدرات المؤسسية في البلاد.

وأكد أنه لا أساس من الصحة للمزاعم المتداولة عبر منصات تواصل اجتماعي لتضليل الرأي العام، والتي تدعي أن "تركيا تتدخل في العمليات السياسية الداخلية بالصومال، وتستخدم عناصرها العسكرية للضغط على المعارضة الصومالية ودعم طرف سياسي معين".

كما شدد على أن الوجود العسكري التركي وأنشطته التدريبية في الصومال تركز على إعادة هيكلة الجيش الوطني الصومالي وتحديث المؤسسات الأمنية وتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب.

أيضا أكد أن العناصر العسكرية التركية لا علاقة لها بالمسارات الانتخابية أو ديناميكيات السياسة الداخلية في الصومال.

وأوضح أن تركيا تدعم سير المسارات الديمقراطية في البلاد بشكل سلمي، وتحترم إرادة الشعب الصومالي وسيادة الدولة بشكل كامل.

ودعا المركز لعدم الالتفات إلى أنشطة الدعاية السوداء والمنشورات المضللة الهادفة إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية بين تركيا والشعب الصومالي "الصديق والشقيق".