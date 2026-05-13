الأربعاء 13 مايو 2026 1:51 م القاهرة
الحكومة الهندية ترفع رسوم الواردات على الذهب والفضة إلى 15%

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 مايو 2026 - 1:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 1:05 م

رفعت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء، رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 15 % من 6 % لكبح عمليات الشراء وتقليل عمليات الاستيراد غير الضرورية على خلفية ارتفاع فاتورة الواردات وسط أزمة في غرب آسيا.

ودخلت الزيادة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية.

وارتفعت أيضا رسوم الاستيراد على البلاتينوم إلى 4ر15 % من 4ر6 %.

وقفزت واردات الذهب والفضة بواقع 7ر26 % على أساس سنوي لتصل إلى 5ر102 مليار دولار في السنة المالية 2025 – 2026 وارتفع إسهامهما في إجمالي الواردات إلى 14 % من 8ر11 % في 2024-2025.

