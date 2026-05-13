 ترامب يكرر تهديدات الحرب ضد إيران: إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد معنا أو ستواجه الدمار
ترامب يكرر تهديدات الحرب ضد إيران: إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد معنا أو ستواجه الدمار

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 مايو 2026 - 12:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 12:38 م

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته العسكرية ضد إيران قبل زيارته إلى الصين، أكبر مستورد للنفط من الجمهورية الإسلامية وشريك دبلوماسي رئيسي لها.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن "إيران إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو ستواجه الدمار".

وستكون الحرب على إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، بسبب إغلاق طهران الفعلي لمضيق هرمز، على رأس جدول أعمال المحادثات بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف ترامب قبل بدء رحلته "أولا، سنجري نقاشا طويلا بشأن ذلك. أعتقد أنكم سترون أن أمورا جيدة ستحدث".

يشار إلى أن وقفا لإطلاق النار بين أمريكا وإيران مستمر منذ أكثر من شهر، لكنه هش، حيث وصفه ترامب هذا الأسبوع بأنه على "جهاز دعم حياة ضخم".

