عبد الرحمن يونس يتوج بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

توج البطل المصري عبد الرحمن يونس بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، محققًا إنجازًا استثنائيًا بتسجيل أرقام قياسية عالمية وأفريقية جديدة.

وتمكن يونس من حصد ذهبية الخطف بعد رفع 182 كجم، محطمًا الرقمين العالمي والأفريقي، قبل أن يضيف ذهبية الكلين والنتر برفع 210 كجم محققًا رقمًا أفريقيًا جديدًا، ثم حسم ذهبية المجموع بمجموع 392 كجم ضمن منافسات وزن أقل من 88 كجم، ليواصل تألقه اللافت في البطولة.

وتستضيف الإسماعيلية منافسات بطولة أفريقيا للكبار إلى جانب بطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة من أفريقيا ودول البحر المتوسط، في حدث رياضي يعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات القارية والدولية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وشهدت منافسات اليوم مشاركة عدد من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، يتقدمهم سارة سمير في وزن 86 كجم، إلى جانب ميار عبد القادر وفاطمة صادق في وزن فوق 86 كجم، بالإضافة إلى عبد الرحمن يونس في وزن 88 كجم، وأحمد عاشور وكريم كحلة في وزن 94 كجم.