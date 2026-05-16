تُقام اليوم السبت 16 مايو 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

الزمالك X اتحاد العاصمة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

النصرX جامبا أوساكا – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الأخدود X الخليج – الساعة 7:05 مساء على قناة 2 Thmanyah

الهلال X نيوم – الساعة 7:05 مساء على قناة 1 Thmanyah

الأهلي X الخلود – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X كولن – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

هايدينهايم X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

يونيون برلين X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى

العين X دبا الفجيرة – الساعة 6:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

الظفرة X الوحدة – الساعة 6:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 4

الجزيرة X بني ياس – الساعة 6:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

شباب أهلي دبي X البطائح – الساعة 6:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 3