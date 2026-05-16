علماء: تغير المناخ يقلل من الأكسجين في الأنهار بجميع أنحاء العالم

أظهرت دراسة جديدة، أن الاحتباس الحراري يتسبب في فقدان الأنهار للأكسجين ببطء، مما يهدد الأسماك وغيرها من الأرواح في المجاري المائية.

واستخدم الباحثون في الصين الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتتبع وتحليل مستويات الأكسجين في أكثر من 21 ألف نهر في جميع أنحاء العالم منذ عام 1985.

ووجد الباحثون أن مستويات الأكسجين انخفضت بنسبة 1ر2% في المتوسط منذ عام 1985، وفقا لدراسة نشرت يوم الجمعة في مجلة "ساينس ادفانسيز".

وقالت الدراسة، إن هذه النسبة لا تبدو كبيرة لكنها تتراكم وإذا استمر أو تسارع الانخفاض فإن الأنهار في شرق الولايات المتحدة والهند وعبر المناطق الاستوائية قد تفقد ما يكفي من الأكسجين بحلول نهاية القرن لخنق بعض الأسماك وإنشاء مناطق ميتة.

وقال العلماء، إن الكيمياء والفيزياء الأساسية توضح أن الماء الدافئ يحتوي على كمية أقل من الأكسجين. والماء الأكثر دفئا، والذي يحدث مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، يطلق المزيد من الأكسجين في الغلاف الجوي.

ووجدت الدراسة أنه إذا استمر معدل فقدان الأكسجين بالوتيرة الحالية، فإن أنهار العالم ستفقد في المتوسط 4% إضافية من الأكسجين بحلول نهاية القرن، وفي بعض الحالات تقترب من 5%. وذلك عندما يصبح فقدان الأكسجين - الذي يسمى إزالة الأكسجين - مشكلة بالنسبة للأسماك والأشخاص الذين يعتمدون على الأنهار، وفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة تشي جوان، عالم البيئة في الأكاديمية الصينية للعلوم في نانجينج.

ويشعر العلماء بالقلق من أن مستويات الأكسجين في الأنهار يمكن أن تنخفض بشكل كبير بحيث تظهر مناطق ميتة، كما حدث في خليج المكسيك وخليج تشيسابيك وبحيرة إيري. وفي هذه المناطق تكافح فيها الأسماك من أجل التنفس وتموت.