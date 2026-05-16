الإعلام الأمني في العراق يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت وسط بغداد

أوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت وسط العاصمة بغداد.

وقال رئيس الخلية سعد معن، في تصريح ورد لـ«السومرية نيوز»، إن الانفجارات مرتبطة بإطلاق طلقات المدفعية، بمناسبة مراسم تسلم علي الزيدي، مهامه كرئيس لمجلس الوزراء.

من جانبها، أصدرت قيادة عمليات بغداد، تنويًها جديدًا بشأن سماع صوت انفجارات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن «بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده سماع صوت انفجارات في العاصمة بغداد».

وأضافت أن «المدفعية العراقية أطلقت 21 طلقة بمناسبة مراسم استلام وتسليم رئيس القائد العام للقوات المسلحة، وستعاود الإطلاق في (العاشرة صباحًا)».

وأكد مصدر أمني عراقي، بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في محيط المنطقة الخضراء جاءت ضمن فعاليات احتفالية رافقت تسلم الزيدي مهامه رسميًا رئيسًا لمجلس الوزراء.

وقال المصدر لوكالة «بغداد اليوم»، إن «تلك الانفجارات لا ترتبط بأي خرق أمني، وسط إجراءات مشددة وانتشار أمني في محيط المنطقة».