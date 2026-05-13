تركيا وبلجيكا توقعان خطاب نوايا في مجال الصناعات الدفاعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• عقب لقاء جمع وزير الدفاع التركي يشار غولر بنظيره البلجيكي ثيو فرانكن

وقعت وزارة الدفاع التركية ونظيرتها البلجيكية، الأربعاء، خطاب نوايا في مجال الصناعات الدفاعية بحضور مسؤولين من البلدين.

جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الدفاع التركي يشار غولر بنظيره البلجيكي ثيو فرانكن، الموجود بالعاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية ضمن وفد الملكة البلجيكية ماتيلد.

وتأتي هذه الخطوة بغية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي.

وحضر مراسم التوقيع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ومدير التسلح الوطني في وزارة الدفاع البلجيكية برنارد فاليغ.

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يواصل الوفد البلجيكي الذي يضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية، لقاءاته حتى الخميس.