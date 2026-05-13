أمريكا والصين تختتمان محادثات بشأن التجارة في سول قبل قمة ترامب وشي

اختتم مفاوضو التجارة بقيادة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج محادثات في سول للإعداد لقمة هذا الأسبوع بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المرجح أن الحرب في إيران وأحدث المستجدات في التجارة الثنائية ، كانت من بين الموضوعات الرئيسية على رأس جدول الأعمال خلال المحادثات التي استمرت حوالي ثلاث ساعات والتي اختتمت حوالي الساعة الثالثة و50 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وستمهد نتيجة اجتماعهما اليوم الأربعاء الطريق لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة من 13 حتى 15 مايو، وهي أول زيارة من قبل رئيس أمريكي إلى بكين منذ حوالي عقد من الزمن، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويضغط البيت الأبيض على الصين إلى جانب دول أخرى تعتمد على واردات النفط الإيراني للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وهي دعوات تجاهلتها بكين وحلفاء الولايات المتحدة.

وحث بيسينت أيضا الصين على الانضمام إلى عملية أمريكية لمرافقة السفن عبر الممر المائي، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على مصافي النفط في الصين التي تعالج النفط الخام الإيراني.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم الأربعاء في زيارة دولة يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينج، في لحظة مضطربة يسيطر عليها القلق من الحرب والتجارة والذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض أمس الثلاثاء: "نحن القوتان العظميان... نحن أقوى دولة على وجه الأرض من حيث القوة العسكرية، والصين تعتبر في المرتبة الثانية".

وفي اتصالات هاتفية أخيرة، ناقشت الصين وأمريكا ، إمكانية إنشاء "مجلس تجارة" ، وهو اقتراح، تم تقديمه خلال محادثات باريس، فيما يبحث الجانبان عن آلية جديدة يمكن أن تساعد في الإشراف على علاقاتهما التجارية وإدارة المخاوف الثنائية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن ترامب يصطحب معه وفدا من المديرين التنفيذيين من كبرى الشركات المالية والتكنولوجية والفضائية والزراعية، فإن التوقعات ضئيلة لتحقيق تقدم. ويشمل وفده الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، جينسن هوانج، الذي انضم في اللحظة الأخيرة.