توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة نهارا طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح: غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 18

العاصمة الادارية 33 17

6 أكتوبر 34 18

بنها 33 17

دمنهور 32 17

وادى النطرون 34 17

كفر الشيخ 32 18

بلطيم 32 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 26 19

بورسعيد 25 19

الاسماعيلية 34 20

السويس 33 20

العريش 25 18

رفح 26 18

رأس سدر 32 19

نخل 33 14

كاترين 30 13

الطور 31 21

طابا 30 17

شرم الشيخ 36 22

الغردقة 37 23

الاسكندرية 25 17

العلمين 25 18

مطروح 27 15

السلوم 26 17

سيوة 33 20

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 38 25

الشلاتين 39 26

حلايب 37 27

أبو رماد 37 26

مرسى حميرة 37 25

أبرق 38 25

جبل علبة 38 26

رأس حدربة 35 26

الفيوم 34 22

بني سويف 35 22

المنيا 37 21

أسيوط 36 20

سوهاج 42 23

قنا 44 24

الأقصر 43 25

أسوان 44 26

الوادى الجديد 43 24

أبوسمبل 42 25