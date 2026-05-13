التجارة الصينية: مباحثات بناءة مع واشنطن قبل قمة ترامب وشي

أجرى وفدان من الصين والولايات المتحدة الأربعاء مشاورات «صريحة» و«بناءة» في كوريا الجنوبية، تناولت القضايا التجارية، قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أن المباحثات عقدت في مطار إنتشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأمريكي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، نقلته «فرانس برس»، إن نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، التقيا الأربعاء في كوريا الجنوبية.

وأضافت: «انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون على قدم المساواة، أجرى الجانبان مباحثات صريحة ومعمقة وبناءة؛ محورها معالجة القضايا التجارية والاقتصادية التي تهم البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البراغماتي».

ويُتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على اجتماعات بكين الخميس والجمعة، بين قائدي أكبر اقتصادين في العالم.

وتخوض الولايات المتحدة والصين منذ عام 2025 حربا تجارية شرسة تطال تردداتها العالم أجمع، شهدت فرض تعريفات جمركية باهظة وقيودا كثيرة عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وتوصّل ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، إلى هدنة موقتة في هذه المواجهة التجارية في أكتوبر، ومن المتوقع أن يحتل الموضوع موقعا مركزيا في المحادثات المقبلة.