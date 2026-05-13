توقعات بانكماش الطلب العالمي على النفط 420 ألف برميل يوميا

• خلال العام الحالي، والبتروكيماويات والطيران الأكثر تضررا، وفق التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، انكماش الطلب العالمي على النفط بمقدار 420 ألف برميل يوميا خلال عام 2026 جراء تداعيات الحرب على إيران.

جاء ذلك وفق أحدث تقرير لـ"سوق النفط" الذي تصدره الوكالة شهريا.

وقالت الوكالة إنه "من المتوقع أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بمقدار 420 ألف برميل يوميا خلال عام 2026، ليصل إلى 104 ملايين برميل يوميا، أي أقل بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا من توقعات الوكالة قبل الحرب".

ولفت التقرير إلى أن قطاعي البتروكيماويات والطيران هما "الأكثر تضررا" حاليا، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار وضعف البيئة الاقتصادية وتدابير ترشيد الاستهلاك ستؤثر بشكل متزايد على استهلاك الوقود.

وتوقع التقرير أن يشهد الربع الثاني من العام أكبر كمية انخفاض في الطلب.

ورجح التقرير انخفاض الإمدادات العالمية بمتوسط 3.9 ملايين برميل يوميا خلال 2026، لتستقر عند 102.2 مليون برميل، بافتراض استئناف تدريجي لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز بدءا من يونيو المقبل.

ووفق الوكالة انخفض المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في أبريل مسجلا 95.1 مليون برميل يوميا، ليصل إجمالي الخسائر منذ فبراير إلى 12.8 مليون برميل يوميا.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا متواصلا بفعل التوتر في الشرق الأوسط والتهديدات التي تطال سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وسط حالة الغموض المحيطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، ما تسبب بتقلبات حادة في الأسواق العالمية.

وقبل يوم من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران كان سعر خام برنت حوالي 72 دولارا للبرميل، بينما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط حوالي 66 دولارا.

وسجلت العقود الآجلة تسليم يونيو لخام برنت 106.29 دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 100.72 دولار

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل، وما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميا، إذ يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل نفط، إضافة إلى قرابة 20 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.