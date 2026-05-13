زيلينسكي: أكثر من 100 مسيّرة روسية استهدفت مناطق بأوكرانيا اليوم بعد ساعات من مقتل 8 في هجوم آخر

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن هناك أكثر من 100 مسيّرة روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من وقوع هجوم آخر على مناطق مدنية، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وذكر زيلينسكي في منشور له على منصة "إكس": "تواصل روسيا ضرباتها بوقاحة شديدة، مستهدفة عمدا البنية التحتية للسكك الحديدية والمواقع المدنية في مدننا".

وأضاف زيلينسكي أن الضربات التي تم شنها ليلا استهدفت البنية التحتية السكنية والسكك الحديدية في منطقة دنيبرو بوسط أوكرانيا وخاركيف في شمال شرقها، والبنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا جنوبي البلاد، ومنشآت الطاقة في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.

وكان قد أشار أمس الثلاثاء، إلى تعرض 14 منطقة لهجمات.

وقال الرئيس الأوكراني: "من المهم دعم أوكرانيا وعدم التزام الصمت حيال الحرب الروسية. في كل مرة لا تتصدر فيها الحرب عناوين الأخبار، تتشجع روسيا لتكون أكثر"، وذلك في إشارة واضحة إلى انشغال العالم بالحرب مع إيران.