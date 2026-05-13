لافروف: استهداف إيران يهدف لإفشال التقارب العربي الإيراني وتفكيك مسار المصالحة المذهبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريح لموقع "روسيا اليوم" الإخباري إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران لا يقتصر على البعد العسكري، بل يهدف أيضا إلى تعطيل مسارات التقارب بين الدول العربية وإيران، ومنع أي جهود لإعادة بناء جسور المصالحة بين المكونات السنية والشيعية في المنطقة.

وأوضح لافروف، أن من بين الأهداف، بحسب تقديره، دفع دول الجوار إلى الانخراط في تحالفات إقليمية جديدة تتخلى عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى محاولات لإعادة تشكيل اصطفافات سياسية في الشرق الأوسط بما يخدم مصالح أطراف بعينها.

واستعاد لافروف في حديثه مبادرات سابقة قال إنها شهدت جهودا لرعاية تفاهمات بين الأطراف الإسلامية، معتبرا أن ما يجري حاليا يسير في اتجاه عكسي عبر تصوير إيران كطرف منبوذ واستقطاب دول الخليج نحو ترتيبات إقليمية بديلة لا تضع القضية الفلسطينية في مركزها.

وفي سياق متصل، حذر الوزير الروسي من أن تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة لا تقتصر على الجوانب السياسية، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن أي حل سريع للأزمة لن يعوض الخسائر التي لحقت بالأسواق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن استمرار القتال لأسابيع أو أشهر إضافية من شأنه أن يؤخر تعافي الاقتصاد العالمي، مع احتمال وقوع أضرار أعمق في قطاع الطاقة حال اتساع رقعة النزاع، خصوصا في مناطق حساسة مثل مضيق باب المندب.