مسئولون صينيون بارزون ومئات التلاميذ يستقبلون ترامب في مطار بكين

اصطف عدد من الأطفال في مطار بكين انتظارا لوصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهم يلوحون بالأعلام الوطنية الصينية الحمراء ويرتدون ملابس باللونين الأزرق والأبيض.

وبحسب البيت الأبيض، يشارك 300 طفل في مراسم الاستقبال الرسمية، التي تتضمن أيضا حرس شرف تابعا لـ جيش التحرير الشعبي الصيني، بحسب شبكة "إن بي سي" الإخبارية.

واستقبل ترامب لدى وصوله نائب الرئيس الصيني، هان تشنج، والسفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فنج، إضافة إلى الدبلوماسي الصيني البارز، ما تشاو شيو، الذي يشارك في ملفات تتعلق بإيران وروسيا وسياسات التكنولوجيا.

ويرافق ترامب إلى بكين وفد من الرؤساء التنفيذيين للشركات، من بينهم إيلون ماسك وجينسن هوانج، اللذان سافرا مع الرئيس على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان". وانضم هوانج إلى الوفد في ألاسكا خلال المرحلة الثانية من الرحلة.

كما يرافق الوفد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي يخضع لعقوبات صينية.

وتشير تقارير إلى أن الصين لجأت إلى تعديل طريقة كتابة اسمه باللغة الصينية بعد تعيينه وزيرا للخارجية، من خلال استخدام رمز صيني مختلف لأحد مقاطع اسمه، بما سمح له بدخول البلاد رغم الحظر.

وتستمر زيارة ترامب الرسمية إلى الصين حتى يوم الجمعة، وتتضمن اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الصيني شي جين بينج. ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يزور الصين منذ زيارته الرسمية السابقة عام 2017 خلال ولايته الأولى.

وغادر ترامب واشنطن الثلاثاء بعد أن قال عبر منصة "تروث سوشيال" إنه يتطلع بشدة إلى زيارته للصين. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات ملفات التجارة وإيران والذكاء الاصطناعي.