وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط العالمية لن تلبي إجمالي الطلب في 2026

- النفط يتراجع بعد ثلاثة أيام من المكاسب.. وبرنت قرب الـ 107 دولارات للبرميل

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن إمدادات النفط العالمية لن تلبي إجمالي الطلب هذا العام، مرجعة ذلك إلى تضرر منشآت الطاقة الرئيسية بالشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، أدى إلى خسائر إمدادات تراكمية من منتجي الخليج بأكثر من مليار برميل، منذ اندلاع الحرب، مقدرة الخسائر اليومية بأكثر من 14 مليون برميل نفط يوميا، وهو ما يمثل صدمة إمدادات غير مسبوقة، بحسب الوكالة.

وتتوقع الوكالة، أن تستأنف حركة الملاحة عبر المضيق تدريجيا بدءا من الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بناء على الوضع الحالي.

وتُشير الوكالة إلى أن الإمدادات ستكون أقل من إجمالي الطلب في 2026 بمقدار 1.78 مليون برميل يوميا مقارنة بفائض 410 آلاف برميل يوميا في تقرير الشهر الماضي، وفائض يقترب من أربعة ملايين برميل يوميا في تقرير ديسمبر الماضي.

وأضافت أن الإمدادات ستنخفض بنحو ⁠3.9 مليون برميل يوميا خلال 2026 بسبب الحرب مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 1.5 مليون برميل يوميا، متوقعة انخفاض الطلب ⁠420 ألف برميل يوميا هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة بانخفاض قدره 80 ألف برميل يوميا.

وأضافت أن الاستهلاك يتعرض أيضا لضغوط بسبب الحرب، مرجعة ذلك إلى الارتفاعات الحادة في الأسعار التي تؤدي إلى تراجع الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي السياق نفسه، انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم، بعد ارتفاعها على مدى ثلاث جلسات، وسط ترقب التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في حرب إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ليصل إلى 106.91 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% ليصل إلى 101.14 دولار.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: «لا تزال السوق شديدة التأثر بكل مستجدات المنطقة، مما يعني أن التقلبات الحادة ستستمر على الأرجح»، مشيرة إلى أنه أي تصعيد إضافي أو تهديد مباشر لتدفقات الإمدادات قد يعيد بسرعة الزخم الصعودي القوي لكل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

وأضافت ساشديفا لوكالة «رويترز» أن المخاوف حيال انقطاع الإمدادات وعدم اليقين المحيط بالشرق الأوسط أسعار، يدعمان أسعار النفط بقوة، حتى في الوقت الذي يكافح فيه المتعاملون لتحديد اتجاه واضح.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من 3%، خلال تعاملات أمس الأول، الثلاثاء، مواصلة المكاسب السابقة مع تقلص الآمال في وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مما أضعف احتمالات إعادة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره عادة حوالي خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.