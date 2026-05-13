قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تلقت تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بالوزارة، خاصًا بتطورات موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بالمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل 20 محافظة، و52 مركزًا، وما يزيد على 1700 قرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى تتضمن أسواقًا ومواقف سيارات للنقل الجماعي ونقاطًا ومراكز للإطفاء، والتي أشرفت الوزارة على تنفيذها، بالتنسيق مع المحافظات المصرية في قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وأشار إلى تنفيذ 351 مشروعًا، موزعة ما بين 130 نقطة إطفاء، و124 سوقًا حضاريًا مخططًا، و97 موقف سيارات للنقل الجماعي، بتكلفة إجمالية تقارب 1.6 مليار جنيه، وهذا من شأنه أن يعزز إجراءات الحماية المدنية من جانب، ويحسن الخدمات والتجهيزات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك يوفر بدائل حضارية للأسواق غير المنظمة من خلال أسواق منظمة ومخططة.

وأوضح أنه تم بالفعل الانتهاء من استلام وتشغيل 137 مشروعًا من إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها إنشائيًا مؤخرًا، وتتوزع ما بين 55 موقف سيارات للنقل الجماعي، و45 سوقًا مخططًا، و37 مركز إطفاء.