إسرائيل تنذر بإخلاء 9 بلدات جنوبي لبنان الأربعاء قبل مهاجمتها

أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 بلدات إضافية جنوبي لبنان، تمهيدا لتنفيذ هجمات ادعى أنها تستهدف مواقع لـ"حزب الله"، ليرتفع إجمالي القرى التي أنذرها منذ صباح الأربعاء إلى 9.

ووجّه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الإنذار إلى بلدات كفرحتا وعربصاليم ودير الزهراني.

وأضاف على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه أراض مفتوحة".

وأشار إلى أن الإنذار يأتي قبل مهاجمة ما ادعى أنها "أهداف لحزب الله".

وفي وقت سابق الأربعاء، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء إلى 6 بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان هي معشوق ويانوح وبرج الشمالي وحلوسية الفوقا ودبعال والعباسية.

ولاحقا أعلن الجيش أنه شن هجمات على مواقع متعددة في جنوب لبنان.

يأتي ذلك في ضوء انتهاك الجيش الإسرائيلي المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل الماضي وحتى 17 مايو الجاري.

ومنذ 2 مارس الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، بحسب معطيات رسمية لبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.