شبكة أطباء السودان: مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 في قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الدلنج

أفادت شبكة أطباء السودان، بمقتل 6 مدنيين وإصابة 15 آخرين - بينهم 6 نساء - جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس، والذي استهدف محيط السوق الكبير والموقف العام، وأدى إلى سقوط عدد من الناشطين في العمل الطوعي والإنساني أثناء إعداد الطعام للنازحين بالمنطقة.

ووفقا لمتابعات فريق الشبكة، فإن القصف نُفذ بصورة متعمدة على مناطق مكتظة بالمدنيين، في استمرار للهجمات المتكررة التي تتعرض لها المدينة من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية شمال جناح الحلو.

وأكدت الشبكة في بيان، اليوم الأربعاء، أن استمرار القصف المتعمد على الأحياء السكنية والأسواق والمرافق المدنية بمدينة الدلنج «فاقم من حجم الكارثة الإنسانية والصحية»، في وقت تعاني فيه المدينة من انهيار واسع في الخدمات الطبية، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعذر وصول المرضى والجرحى إلى المرافق الصحية بصورة آمنة.

ونوهت أن القصف المدفعي المتواصل تسبب في زيادة أعداد النازحين، وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر المباشر، وسط مخاوف من خروج المزيد من المرافق الصحية عن الخدمة.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين، والعمل على الضغط على قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو لوقف استهداف المناطق المدنية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين.

ويواجه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ تسببت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 في مقتل الآلاف وتشريد ملايين المدنيين، بينما تحذر الأمم المتحدة من انهيار واسع في الخدمات الأساسية وتفاقم خطر المجاعة.

ورغم تعدد المبادرات الإقليمية والدولية، لا تزال جهود وقف إطلاق النار تواجه صعوبات كبيرة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات بين طرفي النزاع.