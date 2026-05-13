فلسطين: انتهاكات إسرائيل ضد المدارس تهدد حق الطلبة بالتعليم

حذّرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الأربعاء، من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدارس والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وقالت إنها "تهدد حق الطلبة في التعليم الآمن".

وقالت الوزارة، في بيان، إن تصاعد انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين "ينذر بكارثة حقيقية تهدد حق الطلبة في التعليم الآمن والمستقر".

وأضافت أن "الانتهاكات غير المسبوقة تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف القطاع التعليمي بكافة مكوناته، في محاولة واضحة للنيل من رسالة التعليم الفلسطينية واستباحة حرمة المؤسسات التعليمية والجامعات”.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت صباح الأربعاء مدرسة "سيلة الظهر" للبنين جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، في "اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق المدارس الفلسطينية".

وأوضحت أن المدرسة نفسها تعرضت قبل أيام لاقتحام من مستوطنين، معتبرة أن ذلك “يعكس حجم الاستهداف الممنهج للتعليم الفلسطيني وطلبته وطواقمه التعليمية".

وفي السياق، قالت الوزارة إن مستوطنين خطّوا شعارات "عنصرية ومعادية" على جدران مدرسة "قدري طوقان" بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ضمن "حملة تستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية".

وأضافت أن الاعتداءات تتواصل بحق التجمعات الفلسطينية ومؤسساتها التعليمية، لا سيما في مناطق أم الخير ومسافر يطا (جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية)، والمالح بالأغوار الشمالية (شرقي الضفة) وبلدة المغير (شمال شرق رام الله وسط الضفة)، "في محاولة لفرض واقع قسري يهدد حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم الآمن والاستقرار".

وحذّرت الوزارة من "التداعيات الخطيرة" لهذه الممارسات على الطلبة نفسياً وتعليمياً، مؤكدة أن استمرار التصعيد "يهدد مستقبل آلاف الطلبة ويحرم الأطفال الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في التعليم والحياة الكريمة".

وطالبت المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الطفولة والتعليم بـ”التحرك العاجل” لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ “موقف حازم” تجاه ما يتعرض له التعليم الفلسطيني من “استهداف ممنهج”.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة 1155 شهيدا فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.