قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا خلال الاقتحام المتواصل لبلدة عقابا شمال طوباس

أصيب مواطنان فلسطينيان، واعتُقل 17 آخرون، منذ صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لبلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمواطنين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب في بلدة عقابا، وتم علاجهما ميدانيا.

فيما أكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنا من البلدة منذ اقتحامها قبل أربع ساعات، واقتادتهم إلى أحد المنازل الذي تتخذه مركزا للتحقيق الميداني، وما زالت تداهم العديد من منازل المواطنين.

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، سلسلة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تخللها تنفيذ حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين وسط أجواء من التوتر الميداني.

وأفادت تقارير ميدانية، بأن القوات المقتحمة تعمدت تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع العديد من المواطنين لتحقيقات ميدانية قاسية، تزامنا مع قيام مجموعات من المستوطنين باقتحام مقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس، تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال لأداء طقوس استفزازية.

وأوضحت مصادر محلية، أن الاقتحامات العسكرية في نابلس، أدت إلى حالة من الإرباك في الحياة اليومية، مما دفع مديرية التربية والتعليم لاتخاذ قرار بتأخير دوام المدارس حفاظا على سلامة الطلبة.

وأضافت المصادر، أن القوات الإسرائيلية انتشرت بكثافة في محيط المقام، وأغلقت الطرق المؤدية إليه قبل أن تنسحب في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم.