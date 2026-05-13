السياحة تشارك في المعرض الدولى ILTM Latin America بالبرازيل

- إطلاق حملة إعلانية بمدينتي ساو باولو وبرازيليا للترويج للمقصد المصري تزامنًا مع المعرض

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي للسياحة الفاخرة ILTM Latin America، والذي أُقيم بمدينة ساو باولو بدولة البرازيل. وذلك في إطار الترويج

للمقصد السياحي المصري بأسواق أمريكا اللاتينية،

ويُعد هذا المعرض أحد أبرز المعارض السياحية الدولية المتخصصة في السياحة الفاخرة، حيث يستقطب عددًا كبيرًا من المقاصد السياحية العالمية، إلى جانب الشركات السياحية والفنادق الدولية، بهدف الترويج للمنتجات السياحية الفاخرة عالية الإنفاق.

وقد افتتح الجناح المصري المستشار إسلام طه، المستشار التجاري المصري وممثل السفارة المصرية في البرازيل، بحضور محمد محسن، مدير وحدة الأمريكتين وشبه جزيرة أيبيريا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض المهنية المتخصصة، لما تمثله من فرصة للتعريف بالمنتجات السياحية المصرية المتنوعة، لا سيما السياحة الفاخرة، وتعزيز التواجد المصري في السوق البرازيلي ودول أمريكا اللاتينية.

وتزامنًا مع المشاركة في المعرض، أطلقت الهيئة حملة إعلانية بمدينتي ساو باولو وبرازيليا، للترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع في المنتجات والأنماط والتجارب السياحية، وذلك من خلال مواد دعائية مرئية تسهم في تعزيز الصورة الذهنية للمقصد.

وخلال المعرض، عقد محمد محسن عددًا من الاجتماعات المهنية مع ممثلي كبرى الشركات السياحية بدول أمريكا اللاتينية، منها البرازيل والمكسيك والأرجنتين، للترويج للمنتجات السياحية الفاخرة في مصر، بما في ذلك الرحلات النيلية الطويلة، وزيارة المتحف المصري الكبير، والمنتجعات السياحية بمدن العلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، إلى جانب الفنادق البيئية المتميزة.

يُذكر أن الجناح المصري ضم 6 من الفنادق وشركات السياحة المتخصصة في السياحة الفاخرة.