الصور الأولى لعرض «فرايداي» على مسرح مدينة الإنتاج الإعلامي

كشف صناع المسرحية الغنائية الاستعراضية «FridaY» عن الصور الأولى منها، وهي تواصل عروضها بنجاح، وسط إقبال متزايد من الجمهور ومحبي المسرح الموسيقي.

وكان العرض حظي بإشادات واسعة منذ افتتاحه، حيث أشاد عدد كبير من نجوم الفن الذين يحرصون على حضوره بمستواه الفني، مؤكدين أنه يمثل تجربة مختلفة في سياق المسرح الموسيقي المصري، ولم تقتصر الإشادات على المتخصصين فقط، بل امتدت إلى الجمهور العام، حيث عبّر كثير من المشاهدين من غير المتخصصين عن إعجابهم بالعناصر البصرية والاستعراضية المبهرة، وما يقدمه العرض من تجربة ترفيهية متكاملة.

عرض " فرايداي " من إنتاج وتأليف وإخراج أحمد البوهي، ويضم العرض أكثر من 200 ممثل وممثلة، في تجربة مسرحية ضخمة تعتمد على العمل الجماعي والتناغم بين مختلف عناصر العرض. وشارك في الكتابة محمد السوري، فيما كتب الأشعار كل من مؤمن المحمدي وطارق علي، ووضع الألحان إيهاب عبد الواحد، مع تدريب صوتي لكل من محمد عبد القادر وأميرة رضا.

ويضم العرض أيضًا استعراضات من تصميم عاطف عوض، رجوي حامد، وسالي أحمد، إلى جانب رقص نقري بإشراف ليوني حكيم وليون حكيم، وهندسة صوتية لمفدي ثابت، وتصميم إضاءة لياسر شعلان، وديكور لحازم شبل، وأزياء لغدير خالد، مع توزيع موسيقي لكل من خالد الكمار ووجدي الفوي، ومنتج فني محمود سليمان (كرانشي)، ومخرج منفذ أسامة فوزي، إلى جانب فريق إنتاج يضم كريم حجازي، محمد شلبي، أميرة رضا، علياء ندا، وأحمد علي.

ويُعد «FridaY» خطوة جديدة نحو إحياء المسرح الموسيقي في مصر، حيث يقدم تجربة فنية متكاملة تجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض، مع طرح تساؤلات إنسانية حول الحظ والقدر ومسارات الحياة، في قالب ترفيهي بصري.