تقيم دار الأوبرا المصرية، إحياءً لذكرى رحيل المطربة وردة الجزائرية، حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى يقوده المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في السابعة والنصف مساء الأحد 17 مايو الجاري على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال الراحلة والدُرر التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء منها: "أنده عليك، اسمعوني، حكايتى مع الزمان، لولا الملامة، حنين، خليك هنا، لعبة الأيام" وغيرها، يؤديها كل من: "منار سمير، هند النحاس، إيناس عز الدين، سارة زكي، غادة آدم، آيات فاروق".

يأتي الحفل ضمن خطط دار الأوبرا لإحياء ذكرى رموز الموسيقى والغناء الذين ساهموا في تشكيل الوجدان العربي، وضمن مسارات تعزيز حضور التراث الغنائي في المشهد الثقافي المعاصر.