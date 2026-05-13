جيش الاحتلال ينذر سكان 3 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا لسكان 3 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الإخلاء يشمل البلدات والقرى التالية: كفرحاتا، وعربصاليم، ودير الزهراني.

وزعم أن الجيش يضطر للعمل ضد حزب الله «بقوة»، في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مُدعيًا أنه «لا ينوي المساس بالمدنيين».

وأضاف: «حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا، والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة».

وذكر أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر»، بحسب تدوينته.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بسقوط 8 شهداء، بينهم طفلان، جراء 3 غارت إسرائيلية على الجية والسعديات جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن «الغارات الثلاث التي شنها العدو الإسرائيلي على الأوتوستراد الساحلي صيدا - الجنوب في برجا والجية والسعديات، أدت إلى سقوط 8 شهداء، من بينهم طفلان».

ومنذ بداية الأسبوع، واستباقًا للجولة الأولى من المفاوضات صّعد الجيش الإسرائيلي ميدانيًا، بإعلانه عن تنفيذ عمليات عسكرية شمال نهر الليطاني، وصولًا إلى أطراف زوطر الشرقية في قضاء النبطية، كما أعلنت القوات الإسرائيلية عن عبور آليات عسكرية ثقيلة لنهر الليطاني، وذلك بالتزامن مع غارات على بلدات وقرى في الجنوب.

وصباح الأربعاء، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة على طريق الجية وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وتقع الجية في قضاء الشوف محافظة جبل لبنان.

وليل الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في البلدة.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة السماعية في قضاء صور، وشن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت بلدة المنصوري جنوب مدينة صور.

وقالت الوكالة الوطنية إن الغارة التي استهدفت منزلًا في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية أدت إلى سقوط شخصين.

وشن الطيران الحربي مساء الثلاثاء، سلسلة غارات جوية مستهدفًا بلدات شقرا، والجميجمة وكفرا في قضاء بنت جبيل.

وبالتزامن سجل قصف مدفعي على بلدتي الجميجمة وصفد البطيخ قضاء بنت جبيل. كما أطلق الجيش الإسرائيلي عددًا من القذائف المدفعية على محلة الصافح الواقعة في الجبل الممتد بين بلدتي شويا وشبعا.

وكذلك أطلق قنابل مضيئة في أجواء بلدة عدشيت القصير في قضاء مرجعيون. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة باتوليه في قضاء صور.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن الحصيلة النهائية للغارة على مدينة النبطية أدت إلى سقوط 5 ضحايا، بينهم مسعفان من الدفاع المدني وجريحان من بينهما مسعفة.

وأدت الغارة وفق بيان الوزارة على بلدة جبشيت قضاء النبطية إلى 4 ضحايا، بينهم عنصر من الجيش اللبناني وشخص سوري الجنسية و12 جريحًا بينهم سيدة. وأسفرت الغارة على كفردونين قضاء بنت جبيل عن سقوط 4 مواطنين بينهم طفل وسيدة وجرح اثنان بينهما سيدة.