تقييمات استخباراتية أمريكية: إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية

كشفت تقييمات استخباراتية أمريكية سرية أن إيران استعادت الوصول إلى معظم مواقعها ومنشآتها الصاروخية، بما في ذلك مواقع إطلاق وصواريخ تحت الأرض، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة على التقييمات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإن إيران استعادت القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا تمتلكها على طول مضيق هرمز، حيث يُعتقد أنها تستخدم منصات إطلاق متنقلة لنقل الصواريخ إلى مواقع مختلفة.

وأشار التقييم إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة في أنحاء البلاد، إضافة إلى نحو 70% من مخزونها الصاروخي قبل الحرب، فضلا عن استعادة الوصول إلى نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض.