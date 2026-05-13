ترامب يهاجم وسائل إعلام أمريكية ويتهمها بـ«الخيانة الافتراضية» بسبب تغطية إيران

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على وسائل إعلام أمريكية قال إنها تنشر "الأخبار الكاذبة"، متهما إياها بتقديم صورة مضللة عن القدرات العسكرية الإيرانية خلال التوترات الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إن التقارير التي تزعم أن "العدو الإيراني يحقق أداء جيدا عسكريا ضد الولايات المتحدة" تمثل "خيانة افتراضية"، معتبرا أن مثل هذه الروايات "تمنح إيران أملا زائفا". وأضاف أن من يروجون لهذه التقارير "أمريكيون جبناء يقفون ضد بلادهم"، بحسب تعبيره.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن البحرية الإيرانية "دُمرت بالكامل"، قائلا إن جميع سفنها البالغ عددها 159 سفينة "تقبع الآن في قاع البحر"، كما أضاف أن سلاح الجو الإيراني "انتهى" وأن التكنولوجيا الإيرانية وقياداتها "لم تعد موجودة"، واصفا إيران بأنها "كارثة اقتصادية".

ولم يقدم ترامب أدلة تدعم هذه المزاعم، بينما لم تصدر تعليقات فورية من السلطات الإيرانية أو وزارة الدفاع الأمريكية بشأن تصريحاته.