أكد أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق للزمالك، أنه كان يدرك قيمة النادي وتاريخه الكبير قبل تولي المهمة.

وقال أوجوستو إيناسيو في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار: "ذهبت لتدريب الزمالك، وأنا أعلم أنه نادٍ كبير في إفريقيا ينافس دائمًا على البطولات، إلا أنني اكتشفت أن الفريق يفتقد للتوازن، ويعاني من قلة الحلول، وهو ما كان يتطلب إعادة بناء شاملة".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الضغوط لتحقيق نتائج فورية، إلى جانب بيع عناصر مهمة، أثرت سلبًا على الأداء، مؤكدًا أن تحقيق نتائج في تلك الظروف كان صعبًا للغاية.

وأضاف أنه كان يرغب في الاستمرار مع نادي، مشددًا على أن أي مدرب يحتاج إلى لاعبين على مستوى عال لتحقيق النجاح، وأن غياب العناصر المناسبة يجعل النتائج صعبة التحقيق.

وأكد أنه لم يواجه مشاكل مع اللاعبين، وأنهم كانوا حاولوا تنفيذ التعليمات، رغم بعض الصعوبات، خاصة في الجانب الدفاعي.

كما أشاد بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم كانوا داعمين بشكل كبير، ولا يزال يحتفظ بعلاقة طيبة معهم، ويتابع نتائج الفريق باستمرار.

وأتم أوجوستو إيناسيو تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمانع العودة إلى مصر مجددًا، حال توفر مشروع مناسب، وظروف تساعده على النجاح.