رئيس الوزراء البريطاني يعتزم مقابلة منافس رئيسي وسط دعوات بالاستقالة

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أحد خصومه الرئيسيين على قيادة حزب العمل وهو وزير الصحة ويس ستريتينج، اليوم الأربعاء، بعد أيام قليلة مضطربة استقال فيها 4 وزراء وقام 80 عضوا على الأقل من البرلمان بدعوته للتنحي.

تمكن ستارمر من التشبث بالسلطة في مقر الحكومة وتفادي تهديد مباشر لقيادته فيما تشير التقارير إلى أن المنافسين الأوفر حظا لخلافته يفتقرون إلى الأعداد اللازمة للتحدي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وسوف يلتقي رئيس الوزراء بستريتينج الذي ينظر له على أنه أحد المنافسين الرئيسيين لقيادته من الجناح اليميني للحزب قبل خطاب الملك.

وبحسب صحيفة "ذا جارديان"، تراجع وزير الصحة عن تقديم ترشح فوري للقيادة.

وأكد ستارمر، خلال اجتماع مع أعضاء حكومته، أمس الثلاثاء، على عزمه البقاء في منصبه، رغم الدعوات المطالبة باستقالته.

وقال للوزراء، إنه يتحمل مسئولية الخسائر الفادحة التي تكبدها حزب العمال "يسار وسط"، في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت بأنحاء المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، لكنه شدد على أنه سيواصل الكفاح.