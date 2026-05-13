الصحة اللبنانية: 13 شهيدا و14 جريحاً في غارات إسرائيلية على النبطية وجبشيت وكفردونين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مايو 2026 - 4:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 4:17 ص

  أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عبر مركز عمليات طوارئ الصحة، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط 13 شهيدا و14 جريحا في كل من النبطية وجبشيت وكفردونين.

وأوضحت الوزارة أن غارة على مدينة النبطية أدت إلى سقوط 5 شهداء، بينهم مسعفان من الدفاع المدني، إضافة إلى جريحين من بينهما مسعفة.

كما أسفرت غارة على بلدة جبشيت في قضاء النبطية عن سقوط 4 شهداء، بينهم عنصر من الجيش اللبناني وشخص سوري الجنسية، إضافة إلى 12 جريحاً من بينهم سيدة، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي قضاء بنت جبيل، أدت غارة على بلدة كفردونين إلى سقوط 4 شهداء، بينهم طفل وسيدة، إضافة إلى إصابة شخصين أحدهما سيدة.


