مصرع شاب غرقا في بركة ري مزرعة بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه غرقًا داخل بركة ري بإحدى المزارع الاستثمارية في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، بعد انتشاله من بركة ري داخل مزرعة استثمارية تقع على محور الفرافرة – ديروط.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى يدعى "أ. د. خ. ع، 16 سنة"، ومقيم بمحافظة سوهاج، وأن الواقعة حدثت داخل بركة ري وزراعة بمزرعة استثمارية في نطاق مركز الفرافرة على طريق محور الفرافرة – ديروط.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان ملابسات الحادث.