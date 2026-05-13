إنقاذ 10 أشخاص بعد تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل فلوريدا

تحطمت طائرة صغيرة يوم الثلاثاء في المياه التابعة لجزر البهاما على بعد نحو 80 ميلا (130 كيلومترا تقريبا) قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما تم إنقاذ جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها، بحسب ما أعلنته السلطات في البهاما.

وقالت هيئة التحقيق في حوادث الطيران في البهاما، في منشور إعلامي، إن قائد الطائرة أعلن حالة طوارئ قبل أن ينقطع الاتصال بالطائرة لاحقا. وشاركت قوات خفر السواحل الأمريكية وعدة جهات بهامية في عمليات البحث والإنقاذ اللاحقة.

وأطلقت قوات خفر السواحل الأميركية طائرة من طراز "سي 27" للمساعدة في البحث عن الطائرة المنكوبة، وهي من طراز "بيتشكرافت 300 كينج إير" ذات المحرك التوربيني. وتم نقل الركاب الذين جرى إنقاذهم لإجراء فحوصات طبية، وفقا لخفر السواحل.

ولا تزال أسباب تحطم الطائرة غير معروفة.