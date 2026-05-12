الخارجية الأمريكية: اتفقنا مع الصين على عدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن مسؤولين كبارًا من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في مؤشر على سعي البلدين لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الضغوط المفروضة على إيران للتخلي عن سيطرتها على هذا الممر المائي الحيوي.

ويأتي بيان الخارجية الأمريكية قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث يتضمن جدول أعمالها ملف سيطرة إيران على المضيق.

وأدى الإغلاق شبه الكامل للممر التجاري الحيوي من جانب إيران، منذ الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية على البلاد في 28 فبراير الماضي، إلى صدمة في أسواق الطاقة العالمية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث هذه القضية مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي جرى في الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الوزارة تومي بيجوت قوله، ردًا على أسئلة بشأن المكالمة: "اتفقا على أنه لا يمكن السماح لأي دولة أو منظمة بفرض رسوم للإبحار عبر الممرات المائية الدولية مثل مضيق هرمز".