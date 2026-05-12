ترامب: لسنا بحاجة إلى مساعدة الرئيس الصيني بشأن إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيجري حديثًا مطولًا مع نظيره الصيني شي جين بينج بشأن الحرب في إيران خلال زيارته المقبلة إلى الصين، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مساعدة بكين في هذا الملف.

واعتبر ترامب أن "الحصار البحري المفروض على إيران كان فعالًا"، وفقًا لقناة "الشرق" الإخبارية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الملفات التي سيناقشها مع الرئيس الصيني، قائلًا: "لن أقول إن إيران واحدة من هذه الموضوعات".

وأضاف: "إما أن تفعل إيران الشيء الصحيح أو سننهي المهمة".

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحافة قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة، في طريقه إلى بكين.