الخارجية: الدولة تتحرك على أعلى مستوى بشأن واقعة اختطاف ناقلة النفط وسلامة البحارة المصريين

قال السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن الوزارة تتابع عن كثب واقعة اختطاف ناقلة نفط كانت تقل 8 من البحارة المصريين، لافتًا إلى أن جميعهم في حالة صحية جيدة ولم يتعرضوا لأي أذى، مطمئنًا أسرهم.

وأضاف عبر برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، الثلاثاء، أن الوزارة نجحت في التواصل المباشر بين البحارة المصريين وأسرهم في مصر لطمأنتهم على ذويهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك على أعلى مستوى لمتابعة تطورات الواقعة.

وأشار إلى أن الحادثة بدأت باختطاف الناقلة من أمام محافظة شبوة اليمنية، حيث تم اقتيادها إلى منطقة إقليم بونتلاند في الصومال، على بعد نحو 1350 كيلومترًا شمال شرق العاصمة مقديشو، لافتًا إلى أن الناقلة مملوكة لشركة إماراتية وكانت تحمل جنسيات متعددة من البحارة، من بينهم 5 يمنيين و8 مصريين.

وأضاف أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجه السفارة المصرية في مقديشو ببذل أقصى الجهود والتنسيق مع السلطات الصومالية من أجل تأمين الإفراج عن البحارة المصريين في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تشهد من وقت لآخر عمليات قرصنة واختطاف لسفن تجارية، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد اختطاف 5 سفن أخرى لم يكن على متنها أي مواطنين مصريين.

وأكد أن هذه العمليات غالبًا ما تنفذها مجموعات قرصنة بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال الاستيلاء على الحمولة أو طلب فدية من الشركات المالكة للسفن، مشددًا على أنه لا توجد حتى الآن معلومات رسمية كاملة حول المتهمين في الواقعة، وأن الاهتمام المصري ينصب بشكل أساسي على سلامة المواطنين المصريين الموجودين على متن السفينة.

وشدد على أن الجهود مستمرة وبشكل مكثف بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى ضمان الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى وطنهم.

وأعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حادث اختطاف ناقلة النفط “M.T Eureka”من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.