ناشط يهتف أوقفوا الإبادة الجماعية في وجه ممثل إسرائيل بمسابقة يوروفيجن

شهدت العاصمة النمساوية فيينا موجة من الاحتجاجات الغاضبة ضد فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، حيث تصدرت الأجواء المتوترة مشاركة إسرائيل في المسابقة.



وبينما كان الجمهور الدولي يستعد لمتابعة العروض الغنائية، تحولت الساحة أمام قاعة "فيينا ستادتهاله" إلى مسرحٍ لمواجهة كلامية واحتجاجات واسعة، رفع خلالها المحتجون لافتات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء التطهير العرقي في قطاع غزة وفلسطين.

وشهدت الاحتجاجات حضورا لافتا لأنصار حركة المقاطعة (BDS)، الذين طالبوا بطرد إسرائيل من المسابقة، مستشهدين بسابقة طرد روسيا عام 2022. وتصدر المشهد المندوب الإسرائيلي، المغني نوام بتان الذي التف حوله المتظاهرون مطالبين إياه بـ"التوقف عن التطبيع مع جرائم الحرب".

وردد ناشط داخل القاعة خلال أداء بتان هتافات تدعو إلى "وقف الإبادة الجماعية" قبل أن يتم إخراجه بالقوة، بينما قام بعض النشطاء بتوجيه أصابع الاتهام نحو بتان شخصيا وهو في طريقه إلى القاعة، مطلقين في وجهه صيحات الاستهجان والرفض.

لم تقتصر ردود الفعل على الشارع، بل امتدت إلى الساحة السياسية. فمع حلول موعد انطلاق نصف النهائي الأول، أعلنت 5 دول أوروبية رسميا مقاطعتها للمسابقة احتجاجا على مشاركة إسرائيل، وهي: إسبانيا، إيرلندا، هولندا، سلوفينيا، وآيسلندا.

هذا الانسحاب الجماعي جعل من النسخة الحالية الأصغر من حيث عدد المشاركين منذ عام 2003، حيث انخفض عدد الدول المتنافسة إلى 35 دولة فقط.

ووصلت حدة الاحتجاج إلى داخل قاعات التدريبات ذاتها. فكشفت تقارير صحفية أن المندوب الإسرائيلي بتان اضطر للتدرب على أدائه في ظل "محاكاة صوتية" لصيحات الاستهجان التي من المتوقع أن يواجهها على المسرح الحي.

وقال بتان في تصريحات نقلتها صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية: "الأمر أشبه بدخول عرين الأسد"، مشيرا إلى أن فريقه يقوم بإطلاق صيحات الاستهجان أثناء التدريبات لتحضيره نفسيا.

وسط حالة الاستنفار الأمني وسياسات الانقسام، تتجه الأنظار الآن إلى الحفل الختامي المقرر يوم السبت المقبل، وسط تخوفات من وقوع اشتباكات عنيفة أو اختراق أمني.