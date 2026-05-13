ترامب ينفي التوصل إلى تفاهم مع بوتين حول تبعية دونباس لروسيا

أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنفي على سؤال حول ما إذا كان قد توصل إلى تفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أن تكون دونباس بالكامل ضمن الأراضي الروسية.



جاء ذلك خلال حديث ترامب مع الصحفيين على العشب الجنوبي للبيت الأبيض، قبل مغادرته إلى الصين، وعند سؤاله عما إذا كان قد تم الاتفاق مع بوتين على أن تكون دونباس جزءا من روسيا، أجاب ترامب: "لا"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول موقفه من هذه القضية.

يعد انسحاب القوات الأوكرانية من إقليم دونباس الذي أعيد توحيده مع روسيا برغبة من سكانه عبر إجراء استفتاءات كانت نتائجها بأغلبية ساحقة مع إعادة التوحيد، أحد أهم الشروط التي تضعها موسكو من أجل تسوية سلمية فعلية مع كييف.

في نهاية أبريل، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو تعتبر أن انتماء منطقتي دونباس ونوفوروسيا إلى روسيا "أمر بديهي ولا يقبل الجدل".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على فلاديمير زيلينسكي للقبول بتنازلات إقليمية مقابل إنهاء النزاع، وهو ما رفضته كييف مرارا.



وكان ترامب قد أعرب مرارا عن عزمه على إنهاء الصراع في أوكرانيا، وأعلن في 9 مايو الماضي التوصل إلى هدنة لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا عرضها الرئيس الروسي، تضمنت تبادل 1000 أسير من كل جانب.

وفي سياق متصل، يسعى الغرب الجماعي وخاصة أوروبا، إلى عرقلة أي تفاهم محتمل بين موسكو وواشنطن من خلال الضغط على كييف لمواصلة القتال ومنع تقديم تنازلات.