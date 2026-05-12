إطلاق مشروع سيتادل بلازا لإحياء القاهرة التاريخية

شهد اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الكان القابضة، المؤتمر الصحفي الذي عقد لاطلاق مشروع "سيتادل بلازا" الذي يقدم بوابة عصرية ورؤية متجددة لاحياء القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يأتى متطابقًا مع رؤية الدولة فى دعم القطاع الخاص، والحفاظ على التراث، وزيادة الغرف السياحية، ودعم الحرف التراثية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير القاهرة بشكل عام والقاهرة الخديوية والتاريخية بشكل خاص ضحد الادعاء بأن إنشاء المدن الجديدة سيؤدى إلى إهمال الاهتمام بالقاهرة، ولكن حدث عكس ذلك حيث زاد الاهتمام بها وتكثيف العمل على تطويرها.

وتابع: "نهتم بالتراث والتاريخ لنحافظ على الهوية البصرية لمدينة القاهرة، ويعتمد التطوير طويل الأمد للقاهرة التاريخية على تكامل التخطيط العمراني والبنية التحتية والنشاط الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "سيتادل بلازا" يعكس هذا التوجه، ضمن رؤية واضحة ومتسقة، من خلال توفير المقومات التنظيمية والبنية اللازمة لدعم منطقة أكثر حيوية، تكون السياحة أحد محركات نموها الرئيسية".

ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التاريخية، إن مشروعات مثل سيتادل بلازا تساهم في دعم توجه الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، من خلال تقديم نموذج تطوير يراعي الطابع التراثي للمنطقة، ويعزز في الوقت نفسه سهولة الوصول إليها ودورها الاقتصادي.. ونحرص على أن تلتزم المشروعات داخل هذه المنطقة بإطار تخطيطي وتنظيمي واضح، يحافظ على هويتها، ويدعم تفعيلها بصورة مستدامة"، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لاستكمال المشروع ونجاحه.

ومن جهته، قال المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الكان القابضة إن سيتادل بلازا يمثل بالنسبة لنا التزامًا طويل الأمد بمستقبل القاهرة التاريخية فهذه المنطقة تُعد من أهم مناطق المدينة، وتمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للقيام بدور محوري في المشهدين السياحي والاقتصادي للقاهرة.

ونوه بأن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب نهجًا مستدامًا ومنضبطًا، إلى جانب توافق وثيق مع توجهات الدولة، ومن خلال هذا المشروع، نستثمر برؤية واضحة وقناعة راسخة لإطلاق القيمة الكامنة للمنطقة، وتعزيز دورها في مستقبل المدينة.

ويأتي مشروع "سيتادل بلازا" في إطار توجه الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، بهدف إعادة دمجها كجزء أكثر حيوية وسهولة في الوصول ضمن نسيج المدينة، وتعزيز دورها في النشاط السياحي والاقتصادي.

ويُطوَّر المشروع، بالتنسيق مع اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التاريخية، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لإحياء المنطقة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والعمران في القاهرة، وبما يضمن توافقه مع الأطر التخطيطية والمعمارية والتنظيمية الخاصة بالمناطق ذات القيمة التراثية ومحيطها، وبما يتماشى مع معايير اليونسكو لتطوير مواقع التراث العالمي.

ويقع المشروع شرق القلعة، في أحد أكثر المواقع مركزية وأهمية في القاهرة الكبرى، ليشكّل وجهة متكاملة تجمع بين الضيافة والثقافة والترفيه والأعمال والمعارض، إلى جانب منصة مخصصة لدعم المصممين المصريين والمشروعات الصغيرة، حيث يحظى "سيتادل بلازا" بموقع استراتيجي خارج نطاق المنطقة الأثرية لكنه مطل على قلعة صلاح الدين، في واحدة من أكثر مناطق القاهرة الكبرى مركزية، بما يعزز الربط بين شرق القاهرة وغربها.

ويمتد المشروع، على مساحة تقارب 60 ألف متر مربع، ويضم وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الضيافة والثقافة والترفيه والمكاتب والمعارض والمساحات العامة.

ومن المتوقع أن يضيف "سيتادل بلازا" نحو 550 غرفة فندقية و70 شقة فندقية متكاملة الخدمات، بما يعزز جهود تنشيط السياحة وزيادة مدة إقامة الزائر في القاهرة، وبما يعزز الطاقة الفندقية في منطقة مركزية تشهد اليوم مخطط تطويري من الدولة يتضمن رفع كفاءة المنطقة التاريخية وتحويل المباني القديمة لفنادق ومزارات.

ويستند تصميم المشروع إلى خصوصية الموقع وسياقه العمراني، مستلهمًا عناصره المعمارية وخاماته من طبيعة المنطقة وقربها من قلعة صلاح الدين، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة للتطوير في المناطق التراثية.

ويأتى "درب الفنون" كمنصة ثقافية تدمج الحرفيين والمصممين ورواد الأعمال المبدعين ضمن التجربة الرئيسية للوجهة، حيث وصُممت المنصة لتكون مساحة تجمع بين الإبداع والنشاط التجاري، بما يتيح للحرفيين والعلامات الناشئة وأصحاب الخبرات تقديم منتجاتهم وتجاربهم مباشرة إلى الجمهور والسياح.

ويجري تطوير "سيتادل بلازا" على مراحل، على أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول الربع الرابع من عام 2027، تليها المراحل اللاحقة، بما في ذلك مكون الضيافة، والمقرر استكماله بحلول الربع الرابع من عام 2029.