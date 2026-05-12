الأمن الوطني العراقي يطلق طائرة مسيرة لدعم الرصد والمعالجة الأمنية الميدانية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، دخول الطائرة المسيرة "سارة-1" بميدان العمل الأمني لدعم الرصد والمعالجة الأمنية الميدانية.

وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني العراقي، أنه في إطار تطوير القدرات التقنية والإستخبارية نُعلن إدخال منظومة الطائرة المسيّرة متعددة المهام "سارة 1" لدعم الرصد والمعالجة الأمنية الميدانية.

وأوضح البيان، أن "الطائرة تتمتع بأنظمة مراقبة ورؤية متقدمة تعمل ليلاً ونهارا وفي مختلف الظروف، مع قدرة عالية على المناورة والإستجابة السريعة".

وذكر البيان، أن الطائرة "خضعت لاستخدامات ميدانية مباشرة وأثبتت كفاءتها وموثوقيتها في تنفيذ المهام الأمنية بدقة وثبات وهي خطوة تعزز السيطرة الميدانية وتواكب التحديات الأمنية بأساليب تقنيةٍ حديثة".