الصليب الأحمر اللبناني: أكثر من 100 شهيد من المسعفين رغم اتفاق وقف إطلاق النار

علق الدكتور أنطوان الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، على استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمسعفين ورجال الدفاع المدني، قائلا إنه من الصعب جدًا التعاطي مع هذا الوضع، وصعب جدًا على الطواقم الطبية والإسعافية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، "نحن نتحدث منذ 14 أبريل، أي منذ وقف إطلاق النار، عن أكثر من 3080 شهيدًا، من بينهم أكثر من 100 شهيد من المسعفين والطواقم الطبية، أي ما يزيد على 25%".

وتابع: "مع ذلك، نحن اليوم نحاول اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة أثناء النزول إلى مواقع الاستهداف أو أثناء تنفيذ عمليات الإسعاف، لكن لا توجد حماية حقيقية، لا في غزة ولا في لبنان، للطواقم الطبية أو لسيارات الإسعاف، ولا يوجد احترام للقوانين الدولية أو حتى للحد الأدنى من الإنسانية في هذه الحرب".

واستكمل: "مشكلتنا اليوم أننا أصبحنا مستهدفين، وكأننا طرف مقاتل، وهذه هي المشكلة الأساسية، ولذلك نحن نرفع الصوت باستمرار، سواء عبر وزارة الصحة أو من خلال رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وفي كل المحافل الدولية، لنقول إن المسعف عندما يذهب لإنقاذ حياة إنسان لا يجوز أن يكون هدفًا.

وصرح: "هذا ليس فقط انتهاكًا، بل جريمة بحق الإنسانية، ونحن نتحدث عن أكثر من 100 قتيل من الطواقم الطبية منذ 17 نيسان وحتى اليوم، وهذا رقم خطير جدًا، ولدينا أيضًا 4 مستشفيات خرجت عن الخدمة، و16 مستشفى تعرضت لأضرار أو اعتداءات مباشرة، إضافة إلى أكثر من 200 سيارة إسعاف تعرضت للاستهداف خلال هذه الفترة".

واختتم: "كل هذه الأرقام تؤكد حجم الكارثة الإنسانية التي نعيشها، ونحن لا نتحدث فقط عن بداية الحرب، بل عن فترة قصيرة نسبيًا شهدت مئات القتلى والجرحى بين المدنيين والطواقم الطبية".