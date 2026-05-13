ناخبو جزر البهاما يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة حاسمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه ناخبو جزر البهاما إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء للمشاركة في انتخابات عامة سبقتها حملة انتخابية مكثفة وأحيانا محتدمة عبر الجزر.



ويسعى رئيس الوزراء الحالي فيليب ديفيس وحزبه "الحزب الليبرالي التقدمي" إلى الفوز بولاية ثانية متتالية. وكان ديفيس قد حل البرلمان في 8 أبريل ودعا إلى انتخابات مبكرة.

أما حزب المعارضة الرئيسي "الحركة الوطنية الحرة" فيقوده حاليا مايكل بينتارد، الذي تولى القيادة بعد هزيمة الحزب في الانتخابات العامة في سبتمبر 2021.

ويخوض الدكتور هوبير مينيس، رئيس الوزراء السابق والزعيم السابق للحزب، الانتخابات كمرشح مستقل.

ويجري التصويت لاختيار الحكومة المقبلة، حيث يصبح الحزب الذي يحصل على أغلبية المقاعد الـ41 هو الحزب الحاكم.

وتركزت الحملات الانتخابية خلال الأسابيع التي سبقت يوم الاقتراع على عدد من القضايا الرئيسية، من بينها وضع نظام الرعاية الصحية العامة ومعدل الجريمة وتكلفة المعيشة وقضايا الهجرة.