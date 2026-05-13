مركز أبحاث: اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي ربما يرتفع إلى رقم قياسي

من المتوقع أن يرتفع اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي ليصل إلى رقم قياسي هذا العام، حيث تساعد الولايات المتحدة في تعويض الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط، طبقا لما ذكره مركز أبحاث متخصص في مجال الطاقة.

وذكر معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في تقرير إن أوروبا ربما تحصل على ثلثي الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي حصة أكبر من أي وقت مضى، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وربما تتجاوز أمريكا النرويج، أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب في أوروبا في الوقت الحالي، فيما يتعلق بإجمالي حصة الغاز. وفي السنوات التي تلت الغزو الروسي عام 2022 على أوكرانيا، سعى الاتحاد الأوروبي لتنويع موارده من الغاز لتفادي الاعتماد بشكل كبير على مورد واحد فقط.

وأثبتت عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بحرا أنها بديل حاسم للتدفقات عبر الأنابيب من روسيا، لكن بعض المسؤولين الأوروبيين حذروا من أن القارة تخاطر بأن تستبدل اعتمادها المفرط على مورد واحد بآخر .